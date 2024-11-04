Опасные детские игрушки с формальдегидом нашли в продаже в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
В сообщении говорится, что речь идет про развивающие игрушки из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности), которые предназначены для детей старше трех лет. В частности, ппод запрет попали головоломки с маркировкой «Три совы» — деревянные пазлы «Единорог» с артикулом ПД_47703, «Корги» с артикулом ПД_47704.
В ведомстве добавили, что проверку не прошли игрушки для детского творчества из древесных материалов для детей от пяти лет из серии «Техника» с маркировкой «Три совы». Сообщается, что в их числе деревянные конструкторы «Бульдозер» (артикул ДКНС010), а также «Гоночный автомобиль» (артикул ДКНС002).
В Беларуси нашли в продаже опасные игрушки с формальдегидом. Фото: gomeloig.gov.by.
Специалисты Госстандарта акцентировали внимание на том, что указанные детские игрушки являются опасными, так как создают угрозу причинения вреда дли жизни и здоровья детей, обусловленную примененными материалами для изготовления.
Говорится, что формальдегид является канцерогенным веществом, которое негативно воздействует на центральную нервную систему, репродуктивные органы, генетический материал, а также на дыхательные пути, кожу, глаза, приводящими к онкологическим заболеваниям. Перечисленные игрушки запрещено ввозить и продавать в Беларуси.
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