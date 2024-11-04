Опасные детские игрушки с формальдегидом нашли в продаже в Беларуси

В ведомстве добавили, что проверку не прошли игрушки для детского творчества из древесных материалов для детей от пяти лет из серии «Техника» с маркировкой «Три совы». Сообщается, что в их числе деревянные конструкторы «Бульдозер» (артикул ДКНС010), а также «Гоночный автомобиль» (артикул ДКНС002).