Иранские исламисты захватили заложников в посольстве США 45 лет назад

Нескольких человек иранцы отпустили: некоторых женщин, чернокожих и одного тяжело больного рассеянным склерозом. Остальные 52 заложника содержались в плену 444 дня. Иранская пропаганда называла их «гостями аятоллы» и утверждала, что с ними обращаются с уважением. Поначалу, в какой-то степени, это было так: заложники содержались прямо в здании посольства под замком, но предоставленные сами себе. Однако после неудачной попытки американского спецназа пролететь на вертолетах в Тегеран и освободить их (операция «Орлиный коготь» в апреле 1980 года), захваченных людей распределили по тюрьмам. В ноябре их перевели в один из опустевших тегеранских особняков, но условия остались тюремными — и тюрьма эта была совсем не норвежская или голландская.