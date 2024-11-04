В 16 школе Владивостока установили мемориальную доску в честь участника СВО

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в одной из школ Приморья состоялась церемония открытия стендов героям СВО. Юнармейцы, учащиеся школы, близкие героев и их сослуживцы вознесли цветы к стендам с фотографиями этих смелых и самоотверженных людей. Школьники поделились, они гордятся тем, что учатся в тех же классах, которые когда-то посещали защитники Отечества.