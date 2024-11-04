В 16 школе Владивостока установили мемориальную доску в честь участника СВО

Во Владивостоке на здании школы № 16 установили мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции Евгении Кардаше. Память погибшего героя почтили представители Совета ветеранов УМВД, ученики и родственники, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Женя когда-то учился в этой школе, а затем поступил на службу. Он был патриотом и, не страшась опасности, отправился защищать Родину на территорию СВО. Евгений погиб 12 февраля 2023 года при выполнении служебного воинского долга.
За мужество и проявленный героизм гвардии матроса 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Юрист» посмертно наградили орденом Мужества.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в одной из школ Приморья состоялась церемония открытия стендов героям СВО. Юнармейцы, учащиеся школы, близкие героев и их сослуживцы вознесли цветы к стендам с фотографиями этих смелых и самоотверженных людей. Школьники поделились, они гордятся тем, что учатся в тех же классах, которые когда-то посещали защитники Отечества.