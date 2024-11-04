Сотрудники ГАИ и милиция будут дежурить возле школ

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции и других служб милиции общественной безопасности Минска будут дежурить около школ, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.
Связано это с возобновлением учебного процесса после осенних каникул.
Милиционеры уделят внимание не только пешеходам-школьникам, но и автомобилистам.
«Такая мера направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних, ведь после каникул дети не всегда собраны и внимательны, а движение у школ становится более интенсивным и порой опасным».
Кроме того, инспекторы ГАИ проверят, соблюдают ли автомобилисты правила проезда пешеходных переходов. А также будут осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобиле.
К сотрудникам Госавтоинспекции и милиционерам присоединятся также представители БРСМ.