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Сотрудники ГАИ и милиция будут дежурить возле школ

Мера направлена на профилактику ДТП, поскольку после каникул дети не всегда собраны и внимательны, а движение у школ становится более интенсивным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции и других служб милиции общественной безопасности Минска будут дежурить около школ, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

Связано это с возобновлением учебного процесса после осенних каникул.

Милиционеры уделят внимание не только пешеходам-школьникам, но и автомобилистам.

«Такая мера направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних, ведь после каникул дети не всегда собраны и внимательны, а движение у школ становится более интенсивным и порой опасным».

отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, инспекторы ГАИ проверят, соблюдают ли автомобилисты правила проезда пешеходных переходов. А также будут осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобиле.

К сотрудникам Госавтоинспекции и милиционерам присоединятся также представители БРСМ.