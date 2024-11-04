Казахстанцев эвакуировали из Ливана

По данным спутниковых радаров, полученным Би-би-си, израильская кампания бомбардировок Ливана за две недели нанесла зданиям больше ущерба, чем за год приграничных боев с «Хезболлой». Согласно этим данным, в Ливане в период со 2 по 14 октября 2024 года были повреждены или разрушены более 3600 зданий, что составляет около 54% от общего объема ущерба с момента начала трансграничных боевых действий между Израилем и «Хезболлой» через день после атак ХАМАС 7 октября 2023 года.