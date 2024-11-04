В трех городах Башкирии зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало отчет о состоянии атмосферного воздуха в республике за сентябрь 2024 года. По итогам три города — Уфа, Стерлитамак и Салават — столкнулись с высоким уровнем загрязнения.
По данным UfaTime, в столице республики, Уфе, эксперты зафиксировали пять случаев превышения допустимых норм по сероводороду. В Стерлитамаке зарегистрировано 20 случаев превышения норм. Высокая концентрация изопропилбензола была обнаружена в 13 случаях. Также в воздухе были зафиксированы повышенные уровни этилбензола и формальдегида.
В Салавате было зарегистрировано 23 случая превышения допустимых норм. Из них 15 случаев пришлись на этилбензол, а также отмечены два случая по другим опасным веществам: изопропилбензолу, сероводороду и фенолу.
Благовещенск показал себя менее проблемным: здесь было выявлено всего три случая превышения норм по пыли. Однако уровень загрязнения все равно оценен как повышенный.
В городе Туймазы в сентябре уровень загрязнения здесь оказался низким, и случаи превышения допустимых норм не были зафиксированы.
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