В трех городах Башкирии зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

По данным UfaTime, в столице республики, Уфе, эксперты зафиксировали пять случаев превышения допустимых норм по сероводороду. В Стерлитамаке зарегистрировано 20 случаев превышения норм. Высокая концентрация изопропилбензола была обнаружена в 13 случаях. Также в воздухе были зафиксированы повышенные уровни этилбензола и формальдегида.