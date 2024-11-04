Милиция и ГАИ дежурят возле школ Минска 4 ноября

Отмечается, что внимание сотрудников милиции приковано не только на школьников-пешеходов, но также и к автомобилистам. В ГАИ уточнили, что подобная мера направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, так как после каникул дети не всегда собраны, внимательны, а движение около школ более интенсивное и порой опасное.