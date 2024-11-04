Милиция и ГАИ дежурят возле школ Минска 4 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве отметили, что по причине возобновления учебного процесса сотрудники ГАИ Минска, других служб милиции общественной безопасности, представители БРСМ 4 ноября, в понедельник, дежурят около школ.
Отмечается, что внимание сотрудников милиции приковано не только на школьников-пешеходов, но также и к автомобилистам. В ГАИ уточнили, что подобная мера направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, так как после каникул дети не всегда собраны, внимательны, а движение около школ более интенсивное и порой опасное.
В сообщении сказано, что сотрудники Госавтоинспекции проверяют, соблюдаются ли автомобилистами правила проезда пешеходных переходов. Также осуществляется контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в авто.
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