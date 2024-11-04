Автобусы перестали ходить между Хабаровском и ЕАО

Автобусное сообщение прервано между Хабаровском и соседней Еврейской автономной областью. Причиной стал первый в этом сезоне циклон с мокрым снегом, который пришёл из Китая. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», осадки начались с утра. В краевой столице снег мокрый, быстро таял. А вот за городом на трассах начала образовываться ледяная корка.