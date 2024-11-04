Автобусы перестали ходить между Хабаровском и ЕАО

Автобусное сообщение прервано между Хабаровском и соседней Еврейской автономной областью. Причиной стал первый в этом сезоне циклон с мокрым снегом, который пришёл из Китая. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», осадки начались с утра. В краевой столице снег мокрый, быстро таял. А вот за городом на трассах начала образовываться ледяная корка.
— С 11:00 4 ноября из-за образования гололедных явлений введено ограничение движения для пассажирских автобусов на федеральной автомобильной дороге Р-297 «Хабаровск-Биробиджан», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
В краевой Госавтоинспекции призывают водителей проявлять особую бдительность на дорогах. С понижением температур возможно образование наледи и ухудшение погодных условий, что требует максимальной концентрации внимания от участников дорожного движения.