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Ожидается дождь со снегом: водителей проинформировали об ухудшении погоды на трассах Казахстана

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО «НК “КазАвтоЖол” рассказал о неутешительных погодных условиях на автодорогах и обратился к водителям, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 86% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Zakon.kz

По данным нацкомпании, 4 ноября 2024 года ожидается местами:

  • дождь — в Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Абайской областях;
  • дождь со снегом — в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в обращении «КазАвтоЖола».

Также сообщается, что дополнительную информацию в любое время суток казахстанцы могут получить, позвонив в колл-центр 1403.