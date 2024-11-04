Ожидается дождь со снегом: водителей проинформировали об ухудшении погоды на трассах Казахстана

По данным нацкомпании, 4 ноября 2024 года ожидается местами:
- дождь — в Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Абайской областях;
- дождь со снегом — в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в обращении «КазАвтоЖола».
Также сообщается, что дополнительную информацию в любое время суток казахстанцы могут получить, позвонив в колл-центр 1403.