Молодежный медиафорум «Новый взгляд» прошел в Иркутске

— Этот проект сейчас невероятно важен, потому что медиасфера — динамичная отрасль, которая охватывает любую деятельность. Совершенствуя навыки наших медиа-специалистов, мы все можем профессионально делиться тем, что происходит в нашей работе и жизни региона. Уверена, что форум стал отправной точкой для дальнейшего развития каждого участника, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.