Молодежный медиафорум «Новый взгляд» прошел в Иркутске

На протяжении трех дней в Иркутске проходил областной молодёжный медиафорум под названием «Новый взгляд». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на мероприятии собралось более сотни специалистов из 26 районов Иркутской области.
— Этот проект сейчас невероятно важен, потому что медиасфера — динамичная отрасль, которая охватывает любую деятельность. Совершенствуя навыки наших медиа-специалистов, мы все можем профессионально делиться тем, что происходит в нашей работе и жизни региона. Уверена, что форум стал отправной точкой для дальнейшего развития каждого участника, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Собравшиеся рассказывали о своих готовых продуктах. Например, план по созданию и развитию групп в соцсетях, идеи по конкурсу на создание или развитие медиа-центров в районах региона и различные предложения по активностям в сфере медиа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтуне на слете Иркутского войскового казачьего общества собрались представители из 11 районов Приангарья.