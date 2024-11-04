Зоолог Сергей Дудкин прогнозирует дальнейшее увеличение количества креветок в Азовском море

В этом году в Азовском море рыбакам начало попадаться очень много крупных креветок, чего раньше не было. По данным Азово-Черноморского филиала ВНИРО, в начале октября дошло до того, что промысловые креветки более чем на 60% состояли из этих вкуснейших беспозвоночных, длина которых достигала от 4,5 до 5,5 сантиметров.
С чем связаны такие отличные уловы креветок в Азовском море, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал зоолог Сергей Дудкин.
В Азовском море рыбакам стало все больше попадаться креветок. Фото: ВНИРО.
ПРИШЛИ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ.
— Эти креветки попали в Азовское море из Черного, где они всегда обитали. У них даже название соответствующее — черноморские. Раньше основной промысел креветок вели в Каркинитском заливе, что расположен между северо-западным Крымом и черноморским побережьем Херсонской области.
В Азовское море, продолжил зоолог, этого деликатеса все больше и больше из-за осолонения моря. То есть условия для жизни креветок стали подходящими. К тому же и люди внесли свой немалый вклад для увеличения их популяции.
ИХ БУДЕТ БОЛЬШЕ.
Черноморские креветки, которые попали в Азовское море, имеют возможность здесь жить круглогодично, размножаться и формируют уже полноценную свою азовскую популяцию. С каждым годом эта популяция все многочисленнее и многочисленнее.
Сергей Дудкин считает, что креветок в Азовском море и дальше будет становиться все больше.
— Я думаю, стоит ожидать и дальше увеличение численности и уловов. И объясню, почему. Потому что в течение последних двух-трех лет мы провели серьезную реформу креветочного промысла в Азовском море. И она дает свои плоды.
Азовские креветки за счет своей свежести вкуснее северных. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
УЖЕ НЕ ЛОВЯТ МЕЛОЧЬ.
Раньше было разрешено добывать промысловым способом совсем маленькую креветку, длина которой достигает всего 3,5 см. Считается этот размер от линии глаз и до конца хвоста. Креветки такого размера еще совсем малыши и не могут давать потомство.
— Такую креветку раньше можно было добывать, и ее добывали. Она попадала в орудия лова, у которых минимальный размер ячейки был 6 мм. Первым шагом мы увеличили минимальный размер ячеи в креветочных орудиях лова до 8 мм. Вторым шагом мы внесли креветок в объект лова так называемыми барабулево-ставридовыми ставными неводами, с минимальным размером 10 мм. А рыбаки сейчас сами переходят на размер ячейки 12−14 мм.
В итоге мелкие креветки теперь не вылавливаются. Из-за этого они могут подрасти до возраста половозрелости и дать потомство.
— В результате этой реформы мы увеличили численность нерестового стада креветки. То есть количество особей, которые могут откладывать яйца, давать потомство. Мы теперь спокойны за пополнение, что все время будет нерест, получаться потомство. Это потомство будет дорастать, и, соответственно, регулярно пополнять промысловую популяцию. Часть из которой рыбаки будут добывать и поставлять на стол потребителям.
КТО ОТ ЭТОГО ВЫИГРАЛ.
— Выиграли, прежде всего, сами потребители. То ли мелочь жевать, «семечки», то ли вкусную, хорошую, товарную креветку.
Рыбаки тоже выиграли. Теперь они могут, условно говоря, выловить не тонну креветок и продать улов по 30 рублей за килограмм, а выловить 300 килограммов, но уже по 120 рублей за килограмм. Затрат труда будет меньше, а выручка больше.
В плюсе оказалась также и экосистема моря, так как креветок любят есть не только люди.
— Севрюга и осетр, камбала-калкан, бычки и другая хищная рыба тоже ест мелких креветок. Поэтому для них и их мальков тоже увеличивается кормовая база. Эта рыба лучше нагуливается, быстрее растет, лучше размножается, увеличивается и выживаемость мальков.
Ученые заметили, что начали увеличиваться и уловы камбалы-калкан. Ее в море становится все больше и больше. Потому что и соленость ей подходит: она эффективнее нерестится. А с другой стороны, лучше выживает и ее потомство, потому что ему есть чем питаться, мальки растут хорошо, не гибнут и голода не испытывают.
Таковы самые предварительные итоги реформы креветочного промысла, которую провели на основе применения принципов устойчивого неистощительного экосистемного рыболовства.
— Конечно, если бы такие принципы удалось провести по всем промысловым объектам, я думаю, у нас бы ситуация с рыболовством была бы чуть-чуть получше, чем мы сейчас имеем.
Популяция креветок в Азовском море станет еще больше. Оксана ЗУЙКО.
ЕЩЕ ВКУСНЕЕ СЕВЕРНЫХ.
По словам Сергея Дудкина, крупные креветки, что сейчас ловятся в Азовском море, могут достигать размера семи сантиметров. И, к тому же, они вкуснее, чем те, что выловлены в северных морях, а тем более, чем выращенные в аквакультуре где-нибудь в странах Юго-Восточной Азии.
— Если северные креветки мороженые-перемороженные, неизвестно когда они пойманы, может и полгода-год назад, доставленные откуда-то из Северо-Западной Атлантики, покрытые ледяной коркой-глазурью, то наши креветки чистенькие, ровненькие, свеженькие. И очень вкусные именно в силу свежести вылова.