Зоолог Сергей Дудкин прогнозирует дальнейшее увеличение количества креветок в Азовском море

Ученые заметили, что начали увеличиваться и уловы камбалы-калкан. Ее в море становится все больше и больше. Потому что и соленость ей подходит: она эффективнее нерестится. А с другой стороны, лучше выживает и ее потомство, потому что ему есть чем питаться, мальки растут хорошо, не гибнут и голода не испытывают.