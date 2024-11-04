В Омске загорелся частный дом

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 5 пожаров. Один из пожаров произошел на улице Остановочный пункт 2717 километр. Накануне рано утром загорелся одноэтажный шестиквартирный дом. Самостоятельно из горящего помещения эвакуировались двое жильцов дома. В результате пожара сгорела внутренняя отделка одной из комнат в квартире и повреждено потолочное перекрытие. Также пострадавших нет.