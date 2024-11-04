Обнаружены останки самой крупной в истории «птицы ужаса»

По словам исследователей, в обширной коллекции Пердомо присутствовала лишь одна кость этой гигантской птицы, что не позволяет точно определить ее положение на древе эволюции, а также указывает на то, что они были относительно редкими в этом регионе Нового Света. Последующие раскопки в Колумбии, как надеются исследователи, помогут найти новые останки этого доисторического пернатого гиганта и уточнить его облик и среду обитания.