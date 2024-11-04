Обнаружены останки самой крупной в истории «птицы ужаса»

ТАСС, 4 ноября. Международный коллектив палеонтологов обнаружил в коллекции окаменелостей, собранных на территории Колумбии, кости потенциально самой крупной в истории «птицы ужаса», которая превосходила уже известных представителей этого семейства пернатых по размерам на 5−20%. Об этом сообщила пресс-служба Университета Джона Хопкинса (JHU).
«Эта птица жила на территории современной Колумбии около 12 млн лет назад, во время миоценовой эпохи. Мы обнаружили на этой кости голени несколько следов зубов, которые были предположительно оставлены зубами гигантского древнего каймана. Учитывая размеры этих рептилий, мы предполагаем, что “птица ужаса” погибла от этих ран», — пояснила доцент JHU Шиван Кук, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Палеонтологи называют «птицами ужаса» крупных хищных пернатых из семейства Phorusrhacidae, которые появились на территории современной Южной и Северной Америки около 43 млн лет назад. Самые крупные из них достигали массы в 350 кг и высоты в 3 м, что делало их самыми крупными хищниками континента в доисторические эпохи. Последние «птицы ужаса» предположительно исчезли совсем недавно, около 100 тыс. лет назад.
Ученые обнаружили останки пока самого крупного представителя «птиц ужаса» при изучении коллекции окаменелостей, которая была собрана Сесаром Пердомо, частным колумбийским коллекционером окаменелостей и куратором основанного им музея. По словам исследователей, два десятка лет назад Пердомо обнаружил кость голени очень крупной птицы, которая привлекла внимание ученых лишь год назад.
Специалисты посетили музей Пердомо, открытый им в колумбийском городе Виллавьеха, и получили ее снимки при помощи трехмерного сканера. Последующий анализ компьютерной модели этой окаменелости показал, что она принадлежит к ранее неизвестному виду «птиц ужаса», чьи представители жили на севере Южной Америки около 12 млн лет назад. По текущим оценкам ученых, эти пернатые хищники превосходили по размерам келенкенов, девиченций и прочих крупнейших «птиц ужаса» на 5−20%, благодаря чему их высота могла достигать отметки в 3,2−3,6 м.
По словам исследователей, в обширной коллекции Пердомо присутствовала лишь одна кость этой гигантской птицы, что не позволяет точно определить ее положение на древе эволюции, а также указывает на то, что они были относительно редкими в этом регионе Нового Света. Последующие раскопки в Колумбии, как надеются исследователи, помогут найти новые останки этого доисторического пернатого гиганта и уточнить его облик и среду обитания.