Платформа по сбору предложений о развитии страны заработала в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
Сообщается, что для того, чтобы видеть проблемы простых белорусов в стране начала работу цифровая платформа «Народная пятилетка». Сайт находится по адресу меркаванне.бел. Перейти на онлайн-платформу можно через специальный QR-код, который на экране, с любого устройства. Говорится, что никаких ограничений для пользователей нет.
В эфире телеканала СТВ уточнили, что указанная цифровая платформа является возможностью, где можно будет высказать свое мнение или же предложение по ключевым сферам — от экономики до сельского хозяйства, медицины.
«Все обращения будут обрабатываться в Штабе патриотических сил, куда входят члены общественных объединений, политических партий», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что самые интересные идеи будут учтены в момент подготовки Программы развития на 2025−2030 годы и в повестке Всебелорусского народного собрания.
Ранее Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.
Тем временем Минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.