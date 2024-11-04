Платформа по сбору предложений о развитии страны заработала в Беларуси

Сообщается, что для того, чтобы видеть проблемы простых белорусов в стране начала работу цифровая платформа «Народная пятилетка». Сайт находится по адресу меркаванне.бел. Перейти на онлайн-платформу можно через специальный QR-код, который на экране, с любого устройства. Говорится, что никаких ограничений для пользователей нет.