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Платформа по сбору предложений о развитии страны заработала в Беларуси

Белорусы могут оставить предложения о развитии страны на онлайн-платформе «Народная пятилетка».

Источник: Комсомольская правда

Платформа по сбору предложений о развитии страны заработала в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.

Сообщается, что для того, чтобы видеть проблемы простых белорусов в стране начала работу цифровая платформа «Народная пятилетка». Сайт находится по адресу меркаванне.бел. Перейти на онлайн-платформу можно через специальный QR-код, который на экране, с любого устройства. Говорится, что никаких ограничений для пользователей нет.

В эфире телеканала СТВ уточнили, что указанная цифровая платформа является возможностью, где можно будет высказать свое мнение или же предложение по ключевым сферам — от экономики до сельского хозяйства, медицины.

«Все обращения будут обрабатываться в Штабе патриотических сил, куда входят члены общественных объединений, политических партий», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что самые интересные идеи будут учтены в момент подготовки Программы развития на 2025−2030 годы и в повестке Всебелорусского народного собрания.

Ранее Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.

Тем временем Минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.