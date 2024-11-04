Движение в 1-м Котляковском переулке будет ограничено с 5 ноября почти на полгода

Затем две полосы будут перекрывать с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении на ряде участков. Так, со 2 декабря по 7 января — по 1-му Котляковскому переулку в районе владения 1, строения 35 по 2-му Котляковскому перуелку, с 8 января по 10 февраля — по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 35 до владения 1, строения 34 по 2-му Котляковскому переулку, с 11 февраля по 6 марта — по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 34 до владения 1, строения 7 по 2-му Котляковскому переулку, с 7 марта по 6 апреля — по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 7 до влладения 1, строения 64 по 2-му Котляковскому переулку и, наконец, с 7 по 15 апреля — по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 44 до владения 1, строения 64 по 2-му Котляковскому переулку.