Резко похолодает до −7 градусов. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделю с 4 по 10 ноября

Итак, первый день новой недели — выходной. Сегодня в городе празднуют День народного единства, пройдет благотворительный концерт и праздник в Ремесленном подворье. И погода нынче как подарок. Но и завтра небесная канцелярия также не подкачает, и первый день рабочей недели (а она нынче короткая — всего 4 дня) окажется еще теплее. По данным Гидрометцентра России, во вторник днем в Иркутске будет облачно, без осадков и до +6 градусов. Утром, конечно, холодно, ведь в ночь на 5 ноября в городе прогнозируют до −4 градусов.