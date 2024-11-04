Резко похолодает до −7 градусов. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделю с 4 по 10 ноября

На календаре ноябрь, который в Приангарье всегда считался уже зимним месяцем из-за морозов. Однако в этом году в областном центре и снега совсем чуть-чуть, и за окном все еще плюсовые температуры. Например, в понедельник, 4 ноября, в столице региона днем до +1…+3 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском УГМС. Спросили у синоптиков, что принесет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 ноября.
Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 ноября
Итак, первый день новой недели — выходной. Сегодня в городе празднуют День народного единства, пройдет благотворительный концерт и праздник в Ремесленном подворье. И погода нынче как подарок. Но и завтра небесная канцелярия также не подкачает, и первый день рабочей недели (а она нынче короткая — всего 4 дня) окажется еще теплее. По данным Гидрометцентра России, во вторник днем в Иркутске будет облачно, без осадков и до +6 градусов. Утром, конечно, холодно, ведь в ночь на 5 ноября в городе прогнозируют до −4 градусов.
— В Иркутске ночью 6 ноября облачно с прояснениями, выпадет небольшой кратковременный снег, столбики уличных термометров опустятся до −2 градусов, — передают прогноз в Гидрометцентре России. — Днем в среду также облачно, но без осадков и снова плюсовые показатели температуры воздуха — до +4 градусов.
В ночь на четверг снега также не ждите, ожидается облачная с прояснениями погода и до −1 градуса. День же 7 ноября станет самым теплым на этой неделе, воздух прогреется до +7 градусов, из-за облаков станет ярко светить солнце.
Увы, но с пятницы погода начнет портиться. В ночь на 8 ноября метеорологи прогнозируют ноль градусов и небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем в пятницу до +3 градусов, также возможен дождь с мокрым снегом.
— Вероятность осадков днем 8 числа — 79%, — говорят синоптики.
Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 ноября: погода на выходные
Ночью в субботу похолодает еще больше, показания термометров на городских улицах окажутся на уровне −2 градусов, небо затянут облака и пойдет снег. Днем 9 ноября в Иркутске уже всего 1 градус выше ноля, облачно и временами небольшие осадки.
Ночь с субботы на воскресенье обещает стать самой холодной на неделе с 4 по 10 ноября: Гидрометцентр России прогнозирует до −7 градусов. Снежинок с неба при этом не предвидится, как не будет их и днем. В светлое время суток 10 числа в городе потеплеет до +2 градусов. Кстати, о том, что ноябрь станет теплым, синоптики сообщали в своем предварительном прогнозе.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 ноября.