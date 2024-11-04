В Красноярске родился малыш с весом 570 граммов

За октябрь в центре появилось сразу 14 двоен. В среднем за этот месяц каждый день в перинатальном центре рождались по 9−10 детей. Это больше, чем было в октябре 2023 года, когда за месяц на свет появились 276 малышей. Однако по весу в центре рождались и малыши меньшего веса. Например, в мае текущего года благодаря специалистам появилась на свет девочка с весом 560 граммов, а в сентябре 2023 года родилась девочка с весом 490 граммов.