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Волгоградцы 19 ноября на одни сутки окажутся в Сталинграде

Городу-герою на одни сутки вернут его имя во время празднования 82-й годовщины героического начала контрнаступления под Сталинградом.

Источник: Администрация Волгоградской области

Гости города и волгоградцы заметят перемену на основных въездах в областной центр. Именно там будут установлены соответствующие таблички. Имя Сталинграда прозвучит и на торжественных мероприятиях, посвященных историческому событию — решение о переименовании накануне вынесла городская дума Волгограда.

Добавим, что уже на следующий день таблички «Сталинград» специалисты-рабочие поменяют на повседневные — «Волгоград».

Напомним, имя Сталинград в память о легендарном прошлом города возвращают 9 раз в году. Это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, а также 22 июня, 23 августа. Волгоград становится Сталинградом 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря.

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