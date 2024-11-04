Волгоградцы 19 ноября на одни сутки окажутся в Сталинграде

Напомним, имя Сталинград в память о легендарном прошлом города возвращают 9 раз в году. Это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, а также 22 июня, 23 августа. Волгоград становится Сталинградом 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря.