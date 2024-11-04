Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением.

«Снегопад накладывает ряд существенных ограничений на передвижение всех участников дорожного движения: сильно ухудшается видимость для водителя и пешехода, повышается вероятность заноса автомобиля, удли­няется тормозной путь, частично ограничивается или полностью прекращается движение, ухудшается видимость технических средств организации дорожного движения, таких как знаки, светофоры. затрудняется ориентирование в границах полосы движения, проезжей части, особенно на загородных дорогах в виду отсутствия видимости дорожной разметки», — пояснил главный госавтоинспектор РБ.