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Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением.

Источник: Башинформ

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов 4 ноября в своих соцсетях напомнил жителям республики о правилах дорожной безопасности в снегопад.

«Снегопад накладывает ряд существенных ограничений на передвижение всех участников дорожного движения: сильно ухудшается видимость для водителя и пешехода, повышается вероятность заноса автомобиля, удли­няется тормозной путь, частично ограничивается или полностью прекращается движение, ухудшается видимость технических средств организации дорожного движения, таких как знаки, светофоры. затрудняется ориентирование в границах полосы движения, проезжей части, особенно на загородных дорогах в виду отсутствия видимости дорожной разметки», — пояснил главный госавтоинспектор РБ.

При таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальную скорость движения, избегая при этом резких маневров и экстренного торможения, быть готовыми к появлению пешеходов на дороге.