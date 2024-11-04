Субботник на мысе Вятлина провели активисты партпроекта «Чистая страна»

«Как говорится, хочешь изменить мир — начни с себя. То, что мы сегодня сделали, — это и есть экологическое воспитание на собственном примере. Наша задача — в очередной раз показать, что нужно беречь природу, начинать с малого — убирать за собой мусор», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Павел Серебряков.