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Субботник на мысе Вятлина провели активисты партпроекта «Чистая страна»

Волонтеры собрали более 50 мешков мусора.

Активисты партийного проекта «Чистая страна» провели субботник на мысе Вятлина. Волонтеры собрали более 50 мешков мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе «Единой России».

Участники акции привели в порядок видовую площадку на мысе Вятлина, убрали прибрежные территории и собрали более 50 мешков мусора за несколько часов. Организаторы субботника подготовили для них благодарственные письма и беспроигрышную лотерею с призами от партнеров и партии «Единая Россия».

«Как говорится, хочешь изменить мир — начни с себя. То, что мы сегодня сделали, — это и есть экологическое воспитание на собственном примере. Наша задача — в очередной раз показать, что нужно беречь природу, начинать с малого — убирать за собой мусор», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Павел Серебряков.

По его словам, число участников экологических акций с каждым разом увеличивается.

В субботнике приняли участие волонтеры всех возрастов, члены Общественного совета проекта «Чистая страна» и даже экоактивист из Японии. Организаторы выражают благодарность всем участникам субботника за активную позицию и вклад в благоустройство территории мыса Вятлина.

Партийный проект «Чистая страна» направлен на улучшение экологической обстановки в регионах и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. С начала года в Приморье прошло более 100 различных экологических мероприятий.

Напомним, побережье бухты Щитовой снова стало чище. В минувшие выходные там состоялся очередной субботник в рамках экологического марафона «Чистый берег» (0+), инициированного Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК) четыре года назад. На закрытии сезона собрались десятки сотрудников РРПК, которым небезразлично состояние окружающей среды.

экология