Субботник на мысе Вятлина провели активисты партпроекта «Чистая страна»

Активисты партийного проекта «Чистая страна» провели субботник на мысе Вятлина. Волонтеры собрали более 50 мешков мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе «Единой России».
Участники акции привели в порядок видовую площадку на мысе Вятлина, убрали прибрежные территории и собрали более 50 мешков мусора за несколько часов. Организаторы субботника подготовили для них благодарственные письма и беспроигрышную лотерею с призами от партнеров и партии «Единая Россия».
«Как говорится, хочешь изменить мир — начни с себя. То, что мы сегодня сделали, — это и есть экологическое воспитание на собственном примере. Наша задача — в очередной раз показать, что нужно беречь природу, начинать с малого — убирать за собой мусор», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Павел Серебряков.
По его словам, число участников экологических акций с каждым разом увеличивается.
В субботнике приняли участие волонтеры всех возрастов, члены Общественного совета проекта «Чистая страна» и даже экоактивист из Японии. Организаторы выражают благодарность всем участникам субботника за активную позицию и вклад в благоустройство территории мыса Вятлина.
Партийный проект «Чистая страна» направлен на улучшение экологической обстановки в регионах и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. С начала года в Приморье прошло более 100 различных экологических мероприятий.
Напомним, побережье бухты Щитовой снова стало чище. В минувшие выходные там состоялся очередной субботник в рамках экологического марафона «Чистый берег» (0+), инициированного Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК) четыре года назад. На закрытии сезона собрались десятки сотрудников РРПК, которым небезразлично состояние окружающей среды.