В Ташкенте отопление включат с 7 ноября

Если в процессе подключения вашего дома или управляемого вами учреждения возникнут проблемы или неисправности, либо вы столкнётесь с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны поставщика тепла, ТЧСЖ или УКС, вы можете сообщить об этом в хокимият.