В Ташкенте отопление включат с 7 ноября

С 00:00 часов 5 ноября в Ташкенте запускается циркуляция тепловой системы от теплоисточников, а с 7 ноября тепло придет в дома.
Если в процессе подключения вашего дома или управляемого вами учреждения возникнут проблемы или неисправности, либо вы столкнётесь с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны поставщика тепла, ТЧСЖ или УКС, вы можете сообщить об этом в хокимият.
Позвоните по номерам горячей линии 1055, 71 210−01−87, 71 210−01−41, 71 210−01−11, 71 210−01−63 или оставьте сообщение на страницах хокимията Ташкента в социальных сетях.