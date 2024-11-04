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В Ташкенте отопление включат с 7 ноября

Хокимият Ташкента наконец-то принял долгожданное решение о запуске отопления в городе. По многочисленным просьбам жителей и на основании прогнозов метеорологической службы, хоким столицы постановил начать подачу тепла для пользователей централизованного отопления.

С 00:00 часов 5 ноября в Ташкенте запускается циркуляция тепловой системы от теплоисточников, а с 7 ноября тепло придет в дома.

Если в процессе подключения вашего дома или управляемого вами учреждения возникнут проблемы или неисправности, либо вы столкнётесь с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны поставщика тепла, ТЧСЖ или УКС, вы можете сообщить об этом в хокимият.

Позвоните по номерам горячей линии 1055, 71 210−01−87, 71 210−01−41, 71 210−01−11, 71 210−01−63 или оставьте сообщение на страницах хокимията Ташкента в социальных сетях.

ЖКХ