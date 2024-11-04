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Литва намерена закрыть прием в армию жителей страны с гражданством РФ

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Жители Литвы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не будут приниматься на военную службу. Соответствующий законопроект подготовлен Минобороны Литвы и комитетом Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне. Об этом сообщило агентство BNS.

Источник: Reuters

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.

Согласно законопроекту, РФ, Белоруссия и Китай являются государствами, угрожающими национальной безопасности Литвы, поэтому связи с ними являются для военнослужащих фактором риска. Литовским военным правительством уже запрещено посещать эти страны не в рабочих целях.