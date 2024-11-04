Литва намерена закрыть прием в армию жителей страны с гражданством РФ

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.
Согласно законопроекту, РФ, Белоруссия и Китай являются государствами, угрожающими национальной безопасности Литвы, поэтому связи с ними являются для военнослужащих фактором риска. Литовским военным правительством уже запрещено посещать эти страны не в рабочих целях.