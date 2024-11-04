Литва намерена закрыть прием в армию жителей страны с гражданством РФ

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Жители Литвы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не будут приниматься на военную службу. Соответствующий законопроект подготовлен Минобороны Литвы и комитетом Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне. Об этом сообщило агентство BNS.