Сын экс-чиновника вернулся в Пермь после резонансных высказываний

Весной региональные СМИ сообщали, что Илья Демкин продал свою квартиру в Перми, о чем сообщил в описании к опубликованному 5 апреля видео. При этом ролик, в котором он заявляет об отсутствии желания возвращаться в Пермь, появился на несколько дней позже. Сейчас второе видео на странице господина Демкина отсутствует.