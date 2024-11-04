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Сын экс-чиновника вернулся в Пермь после резонансных высказываний

Сын бывшего главы Перми Алексея Демкина Илья Демкин, ранее находившийся на Бали, вернулся в Пермь.

Источник: соцсети Ильи Демкина

На своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он опубликовал видео из местной кофейни. Ранее Демкин-младший поделился резонансной видеозаписью, где категорично заявлял, что не намерен возвращаться в Пермь.

Связаться с Алексеем Демкиным «Ъ-Прикамье» не удалось. По данным «Ъ-Прикамье», Илья Демкин вернулся в краевую столицу еще в октябре.

Весной региональные СМИ сообщали, что Илья Демкин продал свою квартиру в Перми, о чем сообщил в описании к опубликованному 5 апреля видео. При этом ролик, в котором он заявляет об отсутствии желания возвращаться в Пермь, появился на несколько дней позже. Сейчас второе видео на странице господина Демкина отсутствует.

Вскоре после произошедшего вице-премьер пермского правительства Алексей Демкин по собственному желанию уволился с должности. Поводом для такого решения послужили высказывания его сына. При этом господин Демкин сообщил о намерении продолжить свою деятельность на территории Пермского края.

Позже резонансная видеозапись была удалена.