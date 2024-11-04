7 и 9 ноября в Самаре пройдут культурные мероприятия в музее Рязанова

В четверг 7 ноября в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники». Мероприятие состоится в 14:00. Экскурсия приурочена к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Вход на мероприятие свободный.