7 и 9 ноября в Самаре пройдут культурные мероприятия в музее Рязанова

В Самаре состоятся культурные мероприятия в музее Рязанова. 7 и 9 ноября у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода. Количество мест ограничено.
В четверг 7 ноября в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники». Мероприятие состоится в 14:00. Экскурсия приурочена к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Вход на мероприятие свободный.
В субботу 9 ноября в 17.30 состоится третья лекция цикла «История советской комедии в трех лицах». Темой мероприятия стала «Смех в разгар оттепели: комедии Эльдара Рязанова 1960-х годов». Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Вход на мероприятие — 200 рублей.