В Уфе впервые прошел забег «Уфимское ожерелье»

Старт и финиш забега проходили на нулевом километре «ожерелья». Для жителей города это стало не только физическим испытанием, но и настоящим праздником. По завершении забега на финише участников и болельщиков ждали горячие пироги и вкусная каша. Ультрамарафонцам были вручены памятные медали. Для самых маленьких бегунов организовали специальный забег на 100 метров.