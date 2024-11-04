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В Уфе впервые прошел забег «Уфимское ожерелье»

В Уфе состоялся забег «Уфимское ожерелье».

Источник: Комсомольская правда

3 ноября в Уфе впервые прошел забег «Уфимское ожерелье». По информации городской администрации, спортивное мероприятие собрало более 850 бегунов, среди которых 50 человек преодолели всю дистанцию, пробежав полный круг вокруг башкирской столицы.

Старт и финиш забега проходили на нулевом километре «ожерелья». Для жителей города это стало не только физическим испытанием, но и настоящим праздником. По завершении забега на финише участников и болельщиков ждали горячие пироги и вкусная каша. Ультрамарафонцам были вручены памятные медали. Для самых маленьких бегунов организовали специальный забег на 100 метров.

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