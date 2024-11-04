День народного единства в Иркутске отметили традиционным шествием

В столице Приангарья прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В них приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Александр Ведерников, депутат Госдумы Сергей Тен, мэр Иркутска Руслан Болотов, представители религиозных конфессий, национально-культурных центров, общественных организаций, пишет ИА IrkutskMedia.
Празднование Дня народного единства началось с традиционного шествия по историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора». Об истории восстановления комплекса рассказал председатель правления Иркутской региональной общественной организации по содействию в создании и поддержании кладбищ, изучению историко-культурного наследия «Иркутский Исторический Некрополь» Григорий Серебряный. Он отметил, что Иерусалимское кладбище имеет особое значение в сохранении исторической правды.
«День народного единства — это важный государственный праздник, когда представители всех национальностей и культур вспоминают тех, кто сделал нашу область процветающей. Эта толерантность взглядов, взаимопонимание, взаимоотношения особенно видны на территории Иркутской области, потому что и наши предки, и мы всегда находим компромиссы, принимаем совместные решения для развития. И только так мы сможем сохранить свою идентичность, свою культуру», — обратился к иркутянам глава региона.
Александр Ведерников, обращаясь к участникам, отметил, что возвращение Дню народного единства статуса государственного праздника было важным и своевременным решением.
«Стало уже доброй традицией начинать празднование Дня народного единства с нашего шествия на этом значимом для иркутян месте. Здесь свое пристанище нашли многие поколения наших предков, очень разных, но объединенных любовью к нашему Приангарью, к своей стране, стремлением сохранить ее для нас. И сегодня память о них учит нас быть вместе каждый день, для того чтобы сохранить нашу прекрасную страну уже для следующих поколений. Поэтому желаю всем нам любви, единения, преданности нашей Родине», — сказал спикер областного парламента.
Участники мероприятия возложили цветы к знакам религиозных конфессий, расположенных на территории комплекса «Иерусалимская гора». Также в Иркутске пройдет праздничный концерт «Сибирское братство. Своих не бросаем!» (12+), средства от продажи билетов направят на помощь участникам специальной военной операции.