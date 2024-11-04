День народного единства в Иркутске отметили традиционным шествием

«Стало уже доброй традицией начинать празднование Дня народного единства с нашего шествия на этом значимом для иркутян месте. Здесь свое пристанище нашли многие поколения наших предков, очень разных, но объединенных любовью к нашему Приангарью, к своей стране, стремлением сохранить ее для нас. И сегодня память о них учит нас быть вместе каждый день, для того чтобы сохранить нашу прекрасную страну уже для следующих поколений. Поэтому желаю всем нам любви, единения, преданности нашей Родине», — сказал спикер областного парламента.