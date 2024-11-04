Хабаровский край отпраздновал День народного единства с размахом

— Уважаемые граждане, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина передаю искренние пожелания и поздравления с этим важным народным праздником. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и, главным образом, мира и единства. Пусть наша энергия передастся нашим близким и тем, кто сегодня защищает нашу свободу на первой линии обороны. Желаем им крепости духа и, конечно, возвращения с Победой домой. С праздником! — сказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов в своём обращении к собравшимся.