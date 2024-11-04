Хабаровский край отпраздновал День народного единства с размахом

В Хабаровском крае состоялось празднование Дня народного единства, которое охватило все районы региона, сообщает пресс-служба правительства края.
Мероприятия включали просветительские выставки, встречи и выступления творческих коллективов. Основным пунктом программы стал фольклорный фестиваль, проходивший на стадионе им. Ленина в Хабаровске. Праздник привлёк около пяти тысяч человек, в том числе гостей и местных жителей.
— Уважаемые граждане, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина передаю искренние пожелания и поздравления с этим важным народным праздником. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и, главным образом, мира и единства. Пусть наша энергия передастся нашим близким и тем, кто сегодня защищает нашу свободу на первой линии обороны. Желаем им крепости духа и, конечно, возвращения с Победой домой. С праздником! — сказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов в своём обращении к собравшимся.
Фестиваль включал аллеи, посвящённые спорту, патриотизму и национальным традициям, где участники могли освоить азы резьбы по дереву, обработки меха, поиграть в национальные игры. Также посетителей ждала выставка вооружения, викторина «Моя любимая Россия» и возможность написать письмо солдату на открытке с видами региона. С 12.00 стартовала ярмарка блюд народной кухни, где гости могли полакомиться традиционными сладостями и горячими блюдами.
На сцене звучали песни о родной стране, любви и семье в исполнении Ансамбля «Амур» и других коллективов. Особую атмосферу создавали коллективы Ассамблеи народов Хабаровского края из Нанайского и Хабаровского районов.
Организация праздника была обеспечена Краевым центром развития гражданских инициатив, Хабаровским государственным институтом культуры и общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края» при подкреплении регионального правительства.
День народного единства отмечается с 1613 года, чтобы помнить события 1612 года, когда Москва была освобождена от польско-литовских захватчиков. Этот день символизирует единение и солидарность многонационального населения России.