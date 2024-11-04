День народного единства отметили во Владивостоке

Официальное открытие праздника началось с исполнения Гимна России, который исполнил сводный хор. В него вошли люди разных национальностей и возрастов. Затем с праздником жителей края поздравило губернатор Олег Кожемяко. Он отметил, что в День народного единства все народы России чествуют сплоченность и единство многонациональной России.