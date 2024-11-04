День народного единства отметили во Владивостоке

На центральной площади Владивостока отпраздновали День народного единства. Праздник посетили несколько тысяч горожан и гостей приморской столицы. Для них были организованы различные локации и праздничный концерт, сообщает ИА PrimaMedia.
Официальное открытие праздника началось с исполнения Гимна России, который исполнил сводный хор. В него вошли люди разных национальностей и возрастов. Затем с праздником жителей края поздравило губернатор Олег Кожемяко. Он отметил, что в День народного единства все народы России чествуют сплоченность и единство многонациональной России.
Одним из самых ярких событий праздника стал хоровод дружбы, который закружил гостей праздника под патриотические песни.
На площади было организовано много локаций, от представителей разных народностей, которые проживают в Приморье. Отдельно можно выделить зону «Средневекового дворика», где можно посмотреть на жизнь средневековой Руси, на доспехи воинов, некоторые ремесла.
На протяжении всего дня на главной сцене выступали творческие коллективы Приморья, поэты зачитывали свои произведения, а также проходили патриотические номера.