Вкусные блюда, викторина и выставки: как Хабаровск отметил День народного единства

На площадке проведения фестиваля обустроили аллеи спорта, патриотизма и национального колорита. Участники могли получить навыки резьбы по дереву, работы с мехом и сыграть в национальные игры. Также для гостей организовали выставку снаряжения и вооружения, а также викторину «Моя любимая Россия». Также желающие могли написать письмо участнику СВО на открытке с видами Хабаровска. С 12 часов работала ярмарка национальных блюд, где проходила дегустация.