Вкусные блюда, викторина и выставки: как Хабаровск отметил День народного единства

Фестиваль ко Дню народного единства (0+) в Хабаровске посетили около 5 тысяч человек. Праздничные мероприятия — встречи, просветительские выставки, выступления — проходили во всех районах региона. Основным событием стал фольклорно-этнографический фестиваль на стадионе имени Ленина в краевой столице. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
От лица губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешина посетителей поздравил вице-губернатор Сергей Кузнецов. Он передал добрые пожелания от имени главы региона.
На площадке проведения фестиваля обустроили аллеи спорта, патриотизма и национального колорита. Участники могли получить навыки резьбы по дереву, работы с мехом и сыграть в национальные игры. Также для гостей организовали выставку снаряжения и вооружения, а также викторину «Моя любимая Россия». Также желающие могли написать письмо участнику СВО на открытке с видами Хабаровска. С 12 часов работала ярмарка национальных блюд, где проходила дегустация.
На сцене выступил ансамбль «Амур» Восточного округа Росгвардии Министерства обороны РФ и творческие коллективы города, которые исполнили песни о семье и России.