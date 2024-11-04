Губернатор Иркутской области поздравил с юбилеем заслуженного артиста РФ

Губернатор Иркутской области поздравил с 75-летним юбилеем заслуженного артиста России Виктора Лесового. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, спектакль в честь артиста прошел 3 ноября в Иркутском областном музтеатре имени Н. М. Загурского.
— Виктор Лесовой — талантливый артист, его мягкий, богатый тенор знают и любят несколько поколений иркутских театралов. Он воспитал целое поколение талантливых артистов. Десятки успешных учеников, работающих сейчас на сценах разных театров, — это свидетельство профессионализма мастера. Иркутская область и ее люди — ваш талисман, на благо которых вы отдаете себя и свое искусство, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Юбиляр отметил сразу две круглые даты: ему исполнилось 75 лет и 45 лет он служит в театре. Слова поздравления и благодарности звучали в тот день от многих. Глава Иркутской области вручил Виктору Лесовому грамоту губернатора за многолетний труд, профессионализм и заслуги в развитии культуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершился областной молодежный медиафорум под названием «Новый взгляд». В нем на протяжении трех дней участвовало более 100 специалистов.