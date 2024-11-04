Губернатор Иркутской области поздравил с юбилеем заслуженного артиста РФ

— Виктор Лесовой — талантливый артист, его мягкий, богатый тенор знают и любят несколько поколений иркутских театралов. Он воспитал целое поколение талантливых артистов. Десятки успешных учеников, работающих сейчас на сценах разных театров, — это свидетельство профессионализма мастера. Иркутская область и ее люди — ваш талисман, на благо которых вы отдаете себя и свое искусство, — отметил губернатор Игорь Кобзев.