Как не упустить 4,5 «золотых» часа: иркутские врачи — о том, что делать при инсульте

29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. Мы встретились с врачами областной клинической больницы и узнали о «золотых» часах, о том, что тромб, который образовался в мозге, достают через бедренную артерию. Врачи рассказали, как и сколько времени восстанавливаются пациенты после инсульта, а самое главное — как можно его предотвратить. Инсульт молодеет с каждым годом.
Согласно статистике ВОЗ, в мире ежегодно инсульт происходит у более чем 15 миллионов человек. В России каждый год врачи регистрируют более 500 тысяч случаев острых нарушений мозгового кровообращения. Увы, наша страна занимает второе место в списке по количеству инсультов. Первое место — у Болгарии, замыкает тройку Китай. Врачи бьют тревогу — с каждым годом инсульт молодеет. Если еще 15 лет назад в инсультном отделении были в основном пациенты старше 60 лет, то сейчас это работающее население в возрасте 40 лет, есть и 23-летние пациенты.
Инсульт у человека происходит внезапно, и медлить нельзя. Прохожие или родственники должны при первых признаках инсульта вызывать скорую помощь, чтобы спасти пострадавшего.
— Через наше отделение проходит примерно 1000 человек в год. Большая часть — это ишемические инсульты. К нам переводятся пациенты на оперативные вмешательства при аневризмах, внутримозговых гематомах. Они попадают в наш центр в отделение нейрохирургии, а затем к нам на реабилитацию. Инсульт молодеет с каждым годом: когда делаешь обход, видишь молодых пациентов. У нас самой молодой пациентке было 18 лет.
Этому много причин, начиная от генетических, когда есть, например, аномалии свертываемости крови. Гормональная терапия также может стать причиной инсульта — женщины принимают оральные контрацептивы, не контролируют уровень свертываемости крови и на этом фоне зарабатывают инсульты. Попадают к нам мужчины, которые увлекаются спортом, и особенно тяжелой атлетикой: чтобы набрать мышечную массу, они получают гормоны и на этом фоне — инсульты, — рассказывает Иван Коробейников, заместитель главного врача, руководитель регионального сосудистого центра Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.
В отделении рентген-хирургии пациентам делают тромбоэкстракции и тромбаспирации.
— Это самый современный метод, когда мы подходим к тромбу, который закупорил сосуд, и механически его извлекаем. Через бедренную артерию мы заходим, доходим до головы и достаем тромб. Если пациенту показано, то делается и операция на каротидных артериях, которые снабжают кровью головной мозг, это вторичная профилактика инсульта.
Иван Коробейников не только рассказал, но и показал, как выглядят тромбы (они похожи на червяка) и как их достают из головного мозга.
Быстрая реакция спасает жизнь
Кривая улыбка, слабость в руке и ноге, нарушенная речь — все это свидетельствует о том, что у человека инсульт и нужно незамедлительно вызывать скорую помощь, чтобы пострадавшего доставить в стационар.
— Если возникли эти симптомы инсульта, если человек не понимает речь, если у него головокружение при этом, нужно действовать быстро. Когда случается ишемический инсульт, то есть четыре с половиной часа, чтобы спасти его от смерти: происходит закупорка сосуда, и в первые 4,5 часа есть возможность провести тромболитическую терапию, ввести специальное вещество и растворить тромб, в первые шесть часов также возможно провести тромбоэкстракцию для удаления тромба.
При этом многие пациенты чувствуют, что им плохо, рука не поднимается, речь не такая, и они до последнего терпят, не разрешают родным вызывать скорую, а со стороны при этом это очень хорошо видно, что пациенту плохо. Родственникам нужно действовать. Если время потеряно, наступают осложнения, время на восстановление и лечение увеличивается, — добавляет Иван Викторович. И еще говорит, что у врачей и пациента есть 48 «золотых» часов — это то время, за которое нужно провести полный цикл медицинских манипуляций для того, чтобы человек мог восстановиться.
После инсульта пациенты учатся жить с нуля. С первых суток, как только пациент попал в больницу, реабилитологи оценивают его состояние, и начинается его реабилитация. Его учат поворачиваться в постели, садиться, вставать, а затем в эргокомнате — бытовым навыкам, начиная с держания ложки.
— Наше отделение достаточно молодое, мы открылись 1 декабря 2023 года. Сейчас у нас трудятся 20 человек. До этого, с 2012 года, все наши реабилитологи работали в неврологическом отделении для больных с ОНМК на базе областной клинической больницы. Все это время мы сотрудничаем с фондом борьбы с инсультом ОРБИ, это первый профильный фонд, который занимается проблемой инсульта в России, и благодаря им у нас семь лет назад как раз и открылась эргокомната, где мы учим пациента самостоятельно жить. У нас постоянно проводится обучение, к нам приезжают лучшие специалисты со всей страны.
Как пациенту с инсультом жить самостоятельно?
— После инсульта для больного самое главное — иметь возможность самостоятельно жить. Пациенты очень переживают, что они будут зависимы от помощи родных. Наши специалисты — врачи по медицинской реабилитации, инструкторы-методисты, медицинские психологи, логопеды, реабилитационные медицинские сестры, а также специалист-эрготерапевт делают все, чтобы пациент стал максимально самостоятельным. Мы учим человека практически с нуля простейшим навыкам самообслуживания: сходить в туалет, почистить зубы, умыть лицо, причесать волосы, надеть брюки, есть ложкой, — рассказывает Елена Кузьмина, заведующая отделением ранней медицинской реабилитации.
Реабилитация проходит в три этапа и может занимать вплоть до года — все зависит от настроя и состояния пациента.
— Инсульт молодеет с каждым годом. У нас очень много сорокалетних людей, это трудоспособное население. И все наши возможности направляем на то, чтобы восстановить их. В нашем отделении проходит первый этап восстановления — в среднем две недели реабилитации. При этом 30% пациентов требуется посторонняя помощь по уходу, 20% из них не могут сами ходить. Мы закладываем фундамент восстановления — учим пациента переворачиваться в кровати, затем садиться, вставать на ноги, все этапы онтогенеза мы проходим заново. После нас больные едут на второй этап реабилитации согласно установленной маршрутизации: в больницу № 6 на заливе Якоби в отделение реабилитации либо на курорт «Ангара». Третий этап — это амбулаторная реабилитация либо дневной стационар, — добавляет Елена Александровна.
— Чтобы не получить инсульт, нужно следить за собой и своим здоровьем. Если есть повышенный уровень давления, сосуды становятся хрупкими и высок риск, что они разорвутся, произойдет кровоизлияние. Есть пациенты с нарушением ритма сердца, которые чувствуют перебои в работе сердца или учащение сердцебиения — и в этом случае обязательно нужно идти обследоваться, — Иван Коробейников советует не отказываться от диспансеризации, которую сегодня активно предлагают населению поликлиники. Также врачи настоятельно рекомендуют отказаться от вредных привычек, меньше есть жирной пищи и больше двигаться, чтобы избежать инсульта. Нужно в день проходить 10 тысяч шагов в нерабочее время в парке или на набережной. Обязателен здоровый сон, засыпать нужно с 10 до 12 ночи, в это время вырабатывается мелатонин; если уснуть позже, то мелатонин не выработается и организм не восстановится за ночь. А это снова риски для здоровья.
Кстати
Благодаря фонду ОРБИ в областной больнице и других больницах области появились эргокомнаты, где пациенты учатся заново жить.
— Эргокомната является симулятором, тренировочной площадкой, где с помощью специалиста восстанавливаются бытовые навыки. Такие эргокомнаты есть в очень многих реабилитационных отделениях по всей нашей стране. Также специалисты фонда проводят учебные курсы, на которые приглашаются ведущие специалисты в области реабилитации после инсульта для обмена опытом между членами мультидисциплинарной реабилитационной команды. На этих курсах специалистам дают новые современные методики в области логопедии, нейропсихологии, эрготерапии и физической терапии, — рассказывают специалисты фонда ОРБИ. В фонде людям оказывают и юридическую помощь — по оформлению или продлению инвалидности, получению льготных лекарств или технических средств реабилитации и многим другим вопросам. Если пациент и его родственники не знают, как дальше действовать, в фонде ОРБИ есть бесплатная анонимная телефонная линия 8−800−707−52−29, а также сайт orbifond.ru.