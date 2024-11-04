Как не упустить 4,5 «золотых» часа: иркутские врачи — о том, что делать при инсульте

— Чтобы не получить инсульт, нужно следить за собой и своим здоровьем. Если есть повышенный уровень давления, сосуды становятся хрупкими и высок риск, что они разорвутся, произойдет кровоизлияние. Есть пациенты с нарушением ритма сердца, которые чувствуют перебои в работе сердца или учащение сердцебиения — и в этом случае обязательно нужно идти обследоваться, — Иван Коробейников советует не отказываться от диспансеризации, которую сегодня активно предлагают населению поликлиники. Также врачи настоятельно рекомендуют отказаться от вредных привычек, меньше есть жирной пищи и больше двигаться, чтобы избежать инсульта. Нужно в день проходить 10 тысяч шагов в нерабочее время в парке или на набережной. Обязателен здоровый сон, засыпать нужно с 10 до 12 ночи, в это время вырабатывается мелатонин; если уснуть позже, то мелатонин не выработается и организм не восстановится за ночь. А это снова риски для здоровья.