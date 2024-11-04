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Молдавские синоптики объявили «жёлтый код» из-за сильного ветра

Сегодня в Молдове будет ветрено — до 21:00 будет действовать «жёлтый код», ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 54−65 км/ч.

Сейчас в Таллахасси: +22° 5 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Молдове будет ветрено.

С 8:00 до 21:00 понедельника, 4 ноября, будет действовать «жёлтый код».

В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра, порывами до 54−65 км/ч.