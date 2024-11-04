В Ростове-на-Дону без вести пропала 22-летняя девушка

Дарья Попова вышла из дома 3 ноября. С того дня ее больше никто не видел. Родные и друзья не знают, где может находиться пропавшая. На телефон и сообщения девушка не отвечает. Родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.