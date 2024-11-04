В Ростове-на-Дону без вести пропала 22-летняя девушка

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую девушку. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Дарья Попова вышла из дома 3 ноября. С того дня ее больше никто не видел. Родные и друзья не знают, где может находиться пропавшая. На телефон и сообщения девушка не отвечает. Родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.
Рост пропавшей — около 178 сантиметров. У нее плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Она была одета в черную куртку, коричневые штаны и черные туфли. С собой у нее была сине-голубая сумка. Девушка нуждается в медицинской помощи.