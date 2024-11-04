Таллахасси
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону без вести пропала 22-летняя девушка

В Ростове разыскивают пропавшую девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую девушку. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Дарья Попова вышла из дома 3 ноября. С того дня ее больше никто не видел. Родные и друзья не знают, где может находиться пропавшая. На телефон и сообщения девушка не отвечает. Родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.

Рост пропавшей — около 178 сантиметров. У нее плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Она была одета в черную куртку, коричневые штаны и черные туфли. С собой у нее была сине-голубая сумка. Девушка нуждается в медицинской помощи.