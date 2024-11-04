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Шествие памяти в День народного единства прошло в Иркутске

В нем приняли участие представители конфессий, общественности и власти.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице региона в День народного единства состоялось шествие в память о значимых событиях. По информации пресс-службы регионального правительства, участие в мероприятии приняли люди различных вероисповеданий, представители общественности, власти, администрации и культурно-национальных объединений.

— Иркутская область всегда славилась своим многонациональным и многоконфессиональным составом, а особенно своими традициями взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы все вместе, независимо от национальности и вероисповедания, помогаем нашим бойцам, которые выполняют задачи по защите страны в рамках специальной военной операции, — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Участники колонны двигались вдоль установленных на территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» знаков разных конфессий. Отметим, что в текущем году данное мероприятие прошло в областном центре в девятый раз.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтуне прошел слет казачеств Иркутской области. На нем собралось более сотни представителей общества.