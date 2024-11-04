Шествие памяти в День народного единства прошло в Иркутске

— Иркутская область всегда славилась своим многонациональным и многоконфессиональным составом, а особенно своими традициями взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы все вместе, независимо от национальности и вероисповедания, помогаем нашим бойцам, которые выполняют задачи по защите страны в рамках специальной военной операции, — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.