В Хабаровском крае появился новый инструмент поддержки участников СВО

В Хабаровском крае появился еще один инструмент помощи участникам спецоперации и их семьям. Это федеральный Telegram-чат медицинской психологической поддержки для военных и их родных. Специалисты работают с общениями каждый день с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В чате работает команда медицинских психологов, у которых можно получить бесплатную консультацию по различным тревожным состояниям. Написать туда можно на полной анонимности, просить личные данные никто не будет. Сделать это получится из любого региона страны.
«Организаторы проекта: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд “Социальная сфера” (команда федерального проекта “ЗдравКонтроль”) при поддержке Общественной палаты РФ», — рассказали в администрации Хабаровска.
Получить доступ к чату можно по ссылке.