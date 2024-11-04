В Хабаровском крае появился новый инструмент поддержки участников СВО

В Хабаровском крае появился еще один инструмент помощи участникам спецоперации и их семьям. Это федеральный Telegram-чат медицинской психологической поддержки для военных и их родных. Специалисты работают с общениями каждый день с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".