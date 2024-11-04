Глава госавтоинспекции Башкирии предупредил автомобилистов об ухудшении погоды

Глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов предупредил жителей Башкирии об ухудшении погодных условий на дорогах республики. В плохую погоду автомобилисты сталкиваются с увеличением тормозного пути — резкое торможение на скользкой дороге может привести к заносам. Поэтому важно заранее снижать скорость и поддерживать безопасную дистанцию. Особенно это актуально на загородных трассах, где отсутствие четкой разметки делает передвижение еще более рискованным.
— При таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальную скорость движения, избегая при этом резких маневров и экстренного торможения, быть готовыми к появлению пешеходов на дороге, — добавил глава ГАИ Башкирии.
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