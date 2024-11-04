В Гродно холодильник упал и придавил пенсионерку, когда она его передвигала

Сообщается, что 3 ноября около 20.09 в больницу скорой медицинской помощи доставили пожилую женщину с синдромом длительного сдавливания. В ведомстве обратили внимание на то, что пенсионерку, лежащую под холодильником, обнаружил дома внук. Женщина сообщила, что пыталась передвинуть его, однако холодильник на нее упал. Говорится, что врачи оказывают необходимую медпомощь пострадавшей.