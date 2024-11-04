В Перми дети отреставрировали крейсерскую яхту «Цесаревич»

Несколько раз судозавод менял название и владельцев. В 2021 году завод перешел под контроль правительства Пермского края и вернул себе историческое название — ООО «Пермская судоверфь». Сейчас главной целью завода является запуск серийного строительства современных высокотехнологичных судов.