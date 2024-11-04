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В Перми дети отреставрировали крейсерскую яхту «Цесаревич»

Судно выдерживает нагрузку морской волны и может преодолеть Ладожское озеро.

Источник: Telegram-канал Пермской судоверфи

Пермская судоверфь подняла на слип обновленную крейсерскую яхту «Цесаревич». Как сообщает пресс-служба предприятия, данное судно принадлежит клубу «Орион» центра дополнительного образования «Луч». Совсем недавно яхту отреставрировали воспитанники клуба в возрасте от 7 до 15 лет.

Длина яхты составляет девять метров, ширина — 2,5 метра. Судно способно вместить семь человек. На сегодняшний день яхта выдерживает нагрузку морской волны и может преодолеть Ладожское озеро.

Пермская судоверфь — единственное судостроительное предприятие на Урале. Завод был основан в 1931 году. В течение десятков лет на Пермской судоверфи создавались гражданские и военные суда — буксирные пароходы, бронекатера, нефтерудовозы.

Несколько раз судозавод менял название и владельцев. В 2021 году завод перешел под контроль правительства Пермского края и вернул себе историческое название — ООО «Пермская судоверфь». Сейчас главной целью завода является запуск серийного строительства современных высокотехнологичных судов.