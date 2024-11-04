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В домах Омска 5 и 6 ноября будут отключать воду

Омский водоканал предупредил жителей о плановых отключениях холодной воды из-за проведения ремонтных работ в ближайшие дни.

Источник: Reuters

Так, во вторник, 5 ноября 2024 года, с 10 до 20 часов ремонтные работы пройдут на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого, 44 в Октябрьском административном округе Омска.

На это время без воды останутся дома по адресам:

— ул. Б. Хмельницкого, 44, 46;

— ул. 10 лет Октября, 115, 117.

С 10 часов и до окончания работ у дома № 46 по улице Б. Хмельницкого обещают установить машину с питьевой водой.

А в среду, 6 ноября, с 10 до 15 часов специалисты выполнят демонтаж временных трубопроводов по улице Семиреченской в Старом Кировске.

На этот раз без воды останутся:

— микрорайон Ясная поляна;

— ул. 2-я Казахстанская 42, 44.

ЖКХ