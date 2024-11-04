В мэрии Уфы сообщили об изменениях на Шакшинском мосту.

«За прошедшую неделю выполнены работы по устройству подходов со стороны города, подготовке основания земляного полотна на подходе со стороны Шакши, монтажные и сварочные работы. Подрядная организация работает в две смены в соответствии с графиком. В данный момент продолжаются работы по бетонированию, сборочные и сварочные работы по объединению двух половин мостового сооружения», — проинформировал Сергей Кожевников.