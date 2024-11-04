В мэрии Уфы сообщили об изменениях на Шакшинском мосту.

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников в своих соцсетях сообщил о работах, проводимых на Шакшинском мосту. По его словам, было проведено выездное совещание с подрядной организацией, где состоялось обсуждение текущих рабочих вопросов.
«За прошедшую неделю выполнены работы по устройству подходов со стороны города, подготовке основания земляного полотна на подходе со стороны Шакши, монтажные и сварочные работы. Подрядная организация работает в две смены в соответствии с графиком. В данный момент продолжаются работы по бетонированию, сборочные и сварочные работы по объединению двух половин мостового сооружения», — проинформировал Сергей Кожевников.
Перекрытие моста запланировано до 24 ноября.