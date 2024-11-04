Чем опасен вирус Коксаки

В России были зарегистрированы случаи заражения детей вирусом Коксаки в учебных заведениях, включая детские сады и школы. Отмечены случаи заболевания в различных регионах, среди которых Московская и Владимирская области, а также Краснодарский край, сообщил telegram-канал Shot. Одна из матерей рассказала, что в медицинском учреждении ей сообщили о том, что данный случай не является единственным. В справке врачи поставили ребенку диагноз ОРВИ. Ранее десятки случаев заражения этим вирусом были зафиксированы среди отдыхающих в турецком Белеке. Что такое вирус Коксаки и чем он опасен — в материале URA.RU.