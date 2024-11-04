В России были зарегистрированы случаи заражения детей вирусом Коксаки в учебных заведениях, включая детские сады и школы. Отмечены случаи заболевания в различных регионах, среди которых Московская и Владимирская области, а также Краснодарский край, сообщил telegram-канал Shot. Одна из матерей рассказала, что в медицинском учреждении ей сообщили о том, что данный случай не является единственным. В справке врачи поставили ребенку диагноз ОРВИ. Ранее десятки случаев заражения этим вирусом были зафиксированы среди отдыхающих в турецком Белеке. Что такое вирус Коксаки и чем он опасен — в материале URA.RU.
Что такое вирус Коксаки
Вирус Коксаки представляет собой группу взаимосвязанных микроорганизмов, каждый из которых может вызывать заболевания с аналогичными клиническими признаками. Медицинские специалисты классифицируют эти вирусы как энтеровирусы, что подразумевает их способность к размножению в желудочно-кишечном тракте человека.
Чем опасен вирус Коксаки для детей и взрослых
Вирусы Коксаки часто представляют угрозу для детей в возрасте от трех до 10 лет, однако возможность заражения также существует у младенцев и взрослых. Не вызывает удивления тот факт, что очаг инфекции был зафиксирован в турецких отелях, ведь в местах с общественными бассейнами, обширным выбором питания и разнообразием детских развлечений всегда существует повышенный риск распространения подобных заболеваний.
Вирус Коксаки типа В, в свою очередь, имеет способность атаковать внутренние органы, такие как сердце, печень и легочную плевру. Однако стоит подчеркнуть, что такие случаи возникают исключительно редко и обычно наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой.
При адекватной реакции иммунной системы последствия обычно отсутствуют, и болезнь не требует обращения к специалистам. Однако, если температура сохраняется более четырех дней или сыпь не исчезает в течение трех дней, рекомендуется консультация с врачом. Одним из редких, но крайне опасных осложнений энтеровирусной инфекции является серозный менингит. Если у ребенка на фоне вирусной инфекции и повышенной температуры появляются тошнота, рвота, головная боль, боли в шее или ограничение движений, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Это могут быть признаки серозного менингита.
Симптомы вируса Коксаки
Хотя вирусы Коксаки обитают в кишечнике человека, они могут не оказывать влияния на процессы пищеварения у инфицированных людей. Заболевание обычно начинается с симптомов, аналогичных гриппу: повышение температуры тела, воспаление горла и головные боли. Отличительной чертой этой инфекции является появление сыпи в виде мелких пузырьков, схожих с высыпаниями при ветрянке, хотя у взрослых такие проявления встречаются редко. Сыпь локализуется преимущественно на руках, ногах и в области рта, что дало основание называть это заболевание «рука-нога-рот».
Пути заражения вирусом Коксаки
Основным маршрутом передачи вируса Коксаки служит фекально-оральный путь. Инфекция может передаваться через рукопожатия, использование общей посуды, игрушек, а также предметов личной гигиены других людей, таких как полотенца, зубные щетки и белье. Кроме того, вирус может распространяться через употребление грязных овощей и фруктов.
Как лечиться от вируса Коксаки
На данный момент не существует противовирусных препаратов, чья эффективность была бы подтверждена научными исследованиями. В связи с этим, лечение ограничивается лишь симптоматической терапией. В случае повышения температуры тела выше 38,5 градуса Цельсия рекомендуется применение жаропонижающих средств, таких как парацетамол или ибупрофен. Также важно обеспечить больному обильное питье. Сыпь, если она появляется, не требует специального лечения.
При этом ни в коем случае нельзя пить антибиотики, поскольку они помогают только от бактериальных заболеваний. В случае протекания болезни по стандартному сценарию, иммунная система человека самостоятельно справляется с инфекцией. Обычно температура тела снижается в течение 3−5 дней, а прочие симптомы исчезают в течение 1−2 недель. Следовательно, если симптоматика похожа на обычное ОРЗ, то посещение медицинского учреждения не требуется.
Возможно ли заболеть вирусом Коксаки повторно
Иммунитет к вирусам Коксаки после перенесенной инфекции не становится стойким. Это означает возможность повторного заражения в течение следующего года или спустя несколько лет, даже если человек уже перенес эту болезнь.
Наибольшая вероятность заразить окружающих наблюдается в первую неделю заболевания. В случае обнаружения симптомов важно проявить осторожность и позаботиться о здоровье других. Рекомендуется использовать одноразовые маски, которые следует менять каждые 2−3 часа, и избегать общего использования столовых приборов с другими людьми. Если заболел ребенок, важно контролировать, чтобы его игрушками не пользовались другие дети в семье.