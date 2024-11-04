Выявлен набор из 22 пестицидов, ускоряющих развитие рака простаты

В дополнение к этому, медики обнаружили, что три гербицида — трифуралин, клорансулам-метил и дифлуфензопир, а также инсектицид тиаметоксам, значительным образом повышали риск гибели пациентов при развитии у них рака простаты. Лишь одно из этих веществ (трифуралин) внесено в списки возможных канцерогенов, что говорит о необходимости добавления остальных трех соединений, а также других пестицидов, в число опасных для здоровья мужчин веществ, подытожили медики.