Подготовка к установке Михайловских часов стартовала на проспекте Революции в Воронеже

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил в своем telegram-канале глава городской администрации Сергей Петрин. Ради установки нового арт-объекта на центральной улице пересадили один из кленов. Власти уверяют, что работы провели под присмотром экологов, специально дождавшись подходящих условий, чтобы «переезд» прошел максимально бережно. «В течение недели специалисты зальют фундамент и смонтируют колонны, после чего начнется монтаж остальных элементов», — уточнил мэр.
Работы по изготовлению и установке объекта на себя взял «ответственный бизнес». Переговоры по этому поводу вел еще предыдущий градоначальник Вадим Кстенин. Впервые часы — еще в деревянном исполнении — появились около дома купца Михайлова в XIX веке. Они сразу стали городской достопримечательностью за счет того, что построены были в виде беседки с лавкой. Историки говорят, что рядом с ними даже назначали свидания. Убрали конструкцию в 1935 году, но благодаря идее неравнодушных горожан спустя 89 лет часы вернутся на проспект, который ранее обновили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Мастера воронежского производителя — ООО “3Д комплекс” с участием члена Союза архитекторов, автора проекта Владимира Чеснокова уже воссоздали их в чугуне. А замечательный часовщик Анатолий Струков помог с механизмом и конструкцией башни», — добавил Сергей Петрин.