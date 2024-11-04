Подготовка к установке Михайловских часов стартовала на проспекте Революции в Воронеже

Работы по изготовлению и установке объекта на себя взял «ответственный бизнес». Переговоры по этому поводу вел еще предыдущий градоначальник Вадим Кстенин. Впервые часы — еще в деревянном исполнении — появились около дома купца Михайлова в XIX веке. Они сразу стали городской достопримечательностью за счет того, что построены были в виде беседки с лавкой. Историки говорят, что рядом с ними даже назначали свидания. Убрали конструкцию в 1935 году, но благодаря идее неравнодушных горожан спустя 89 лет часы вернутся на проспект, который ранее обновили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».