В одном из автобусов Омска сразу вышли из строя все валидаторы

Пассажиры отмечают, что очень часто в автобусах заклеены валидаторы, или попросту горит черный экран. Не так давно очевидцы рассказывали, что в одном из автобусов не было ни кондуктора, и валидаторы не работали. При этом водитель также не принимал оплату, ссылаясь на то, что у него нет возможности провести платеж. «Аттракцион невиданной щедрости», — написали тогда омичи.