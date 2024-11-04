В одном из автобусов Омска сразу вышли из строя все валидаторы

В одном из городских пабликов пассажиры опубликовали видео, на котором слышно специфический пищащий звук валидатора. Очевидцы рассказали, что система бесконтактной оплаты пищит каждые 10 секунд.
Пассажиры отмечают, что очень часто в автобусах заклеены валидаторы, или попросту горит черный экран. Не так давно очевидцы рассказывали, что в одном из автобусов не было ни кондуктора, и валидаторы не работали. При этом водитель также не принимал оплату, ссылаясь на то, что у него нет возможности провести платеж. «Аттракцион невиданной щедрости», — написали тогда омичи.
Добавим, что сложности с оплатой в омских автобусах — явление частое. Чаще всего зависания происходят из-за отсутствие сигнала. Автобус постоянно находится в движении и не всегда проходит сигнал. В таких случаях валидатор, который, как правило, работает в режиме онлайн, теряет связь с сервером и не может произвести оплату.