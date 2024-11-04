Неизвестный объект заметили в небе над областью Жетiсу (видео)

Напомним, что в ночь на 13 июня этого года жители Алматинской области стали свидетелями необычного явления — в небе пронеслось несколько светящихся объектов, похожих на метеориты. Отметим, по данным из Большой советской энциклопедии, метеориты — это железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. Они представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.