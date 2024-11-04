В Тольятти планируют снести стадион «Торпедо»

— Мы хотим строить стадион, на 14 тысяч зрителей. Есть проморолик в интернет, который кто-то опубликовал. Наша идея — полностью снести старый стадион «Торпедо» и на его месте построить новый. Но есть загвоздки. Пока нечего обсуждать. Когда мы будем готовы анонсировать, мы это сделаем, — рассказал Павел Морозов.