Эпидемиолог Новоселов оценил возможность вспышки малярии в Новосибирской области

— Малярия известна человечеству уже примерно 200 лет. За эти годы у нее было много возможностей прийти в Сибирь, но этого не произошло. Если быть точнее, то прижиться в сибирском климате она не сможет. Здесь нет природных очагов малярии — в первую очередь, малярийных комаров. А наши местные комары этот вирус переносить не умеют. Конечно, не стоит полностью исключать, что когда-нибудь может появиться мутация, способная распространяться на территории нашего региона. Но то же самое можно сказать и про любой другой существующий вирус, — рассказал Новоселов КП-Новосибирск.