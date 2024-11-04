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Эпидемиолог Новоселов оценил возможность вспышки малярии в Новосибирской области

Местные комары этот вирус переносить не умеют.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов высказался о потенциальной опасности распространения малярии на территории Новосибирской области.

— Малярия известна человечеству уже примерно 200 лет. За эти годы у нее было много возможностей прийти в Сибирь, но этого не произошло. Если быть точнее, то прижиться в сибирском климате она не сможет. Здесь нет природных очагов малярии — в первую очередь, малярийных комаров. А наши местные комары этот вирус переносить не умеют. Конечно, не стоит полностью исключать, что когда-нибудь может появиться мутация, способная распространяться на территории нашего региона. Но то же самое можно сказать и про любой другой существующий вирус, — рассказал Новоселов КП-Новосибирск.

Напомним, что ранее Яков Новоселов дал рекомендации в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области.

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