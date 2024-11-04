В Узбекистане проходит театральная школа ГИТИСа

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 по 12 ноября проходит «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом», сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров.
Занятия организованы по инициативе министерства культуры РУз, в сотрудничестве с Государственным институтом искусства и культуры и Российским институтом театрального искусства (ГИТИСом).
Преподаватели кафедры мастерства актера Ксения Казакевич и Мария Орёл проводят серию тренингов по актерскому мастерству. Обучением участников театральной режиссуре занимается старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Татьяна Тарасова. О теории и практике театральной педагогики им рассказывает старший преподаватель кафедры режиссуры и мастер ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская.
По завершении участники получат удостоверения о повышении квалификации.
Проект реализуют при поддержке российских Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.