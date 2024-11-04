«Всего боялась и никого не подпускала»: собака переехала из Бурятии в Москву и стала звездой

Дворняга преданно смотрит на ребенка, в это время на них направлено несколько камер. На заднем фоне шумно, мальчик ласково гладит четвероного друга, чему он только рад. Ролики сняты в Москве. А собака по кличке Астра — из столицы Бурятии, Улан-Удэ. Животное проделало большой путь, чтобы стать звездой и найти любящую семью. Подробности — в материале КП-Иркутск.
— По всей видимости, ей выбросили. На улице стояли сильные морозы. Мы забрали ее в приют, назвали Астрой, кормили, поили, ухаживали. Попутно рассылали фотографии, искали новый дом. Спустя полгода откликнулся волонтер из Москвы, сказала, что может забрать ее в другой приют, — рассказывает Оксана Соколова, волонтер приюта «Собака счастья», что находится в Бурятии.
Астру решил забрать волонтер из Москвы. Фото: личный архив волонтеров.
Зачем преодолевать такой долгий путь, чтобы перебраться из одного приюта в другой? Год назад в Республике ввели закон об эвтаназии беспризорных собак (после его заморозили), да и у волонтеров денег на содержание оставалось все меньше и меньше, выживали только благодаря сборам от неравнодушных людей.
— Я долго выбирала собаку, хотелось помочь. А тут увидела Астру, такую маленькую и зашуганную девочку. Поняла, что нужно забирать. Написала в приют, — рассказывает Яна Шкуренкова, волонтер центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» из Москвы.
Фотографию Астры увидела волонтер из столицы. Фото: личный архив волонтеров.
Это был первый случай в практике женщины, когда она приютила животное из другого города. Однако далеко не последний. Сейчас она ждет, когда к ней приедут еще три собаки.
В этом время Астру начали собирать в поездку. Прошли осмотр у ветеринара. Убедились, что она здорова. Закупили корм, пеленки и поводок.
— Мы нашли проводника в поезде, который согласился следить за Астрой. В общей сложности обошлось все это примерно в шесть-семь тысяч рублей, — рассказывает Оксана.
Дворняга ехала в отдельном вагоне, путь занял четыре дня, а после московские волонтеры встретили ее на вокзале и отвезли в приют.
— Астру мы посадили на карантин. Вновь взяли все анализы на инфекции и коронавирус. Она провела в отдельной комнате два дня, ну, а затем отправилась в бокс к другим животным. Девочка она с характером, пыталась построить собак, однако никогда не была агрессивной, — делится Яна.
Ту начался непростой путь по социализации Астры. На протяжение полугода пару раз в неделю с ней занимался кинолог. Приучал к поводку, к людям. К счастью, план удался! Собака с радостью идет к волонтерам, гуляет на поводке, хотя для бродячих собак это нечастная история.
Помимо этого Астра стала звездой!
Астра снялась в рекламе детской одежды. Фото: личный архив волонтеров.
— Наш фонд на постоянно основе рассказывает о себе, чтобы найти волонтеров, спонсоров и будущих хозяев. Нас приглашают на съемки, так Астра снялась со школьниками в рекламе детской одежды, — рассказывает Яна.
Немного погодя у нее наконец появился дом. Как-то раз в приют написала девушка, она тоже из Москвы. Съехала от родителей и поняла, что хочет завести четвероного друга. Выбрала именно Астру, спустя несколько недель они уже съехались.
— Новая хозяйка живет одна, они сразу нашли общий язык, теперь неразлучны. Девушка работает удаленно, а значит, Астра всегда под присмотром. В это время мы продолжаем забирать собак из Бурятии, думаю, многим из них удастся найти дом.