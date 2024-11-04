«Всего боялась и никого не подпускала»: собака переехала из Бурятии в Москву и стала звездой

Зачем преодолевать такой долгий путь, чтобы перебраться из одного приюта в другой? Год назад в Республике ввели закон об эвтаназии беспризорных собак (после его заморозили), да и у волонтеров денег на содержание оставалось все меньше и меньше, выживали только благодаря сборам от неравнодушных людей.