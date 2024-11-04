В Азовском море хотят запретить вылов леща

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Азово-Черноморского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («АзНИИРХ») Виталий Мартыновченко. По словам Мартыновченко, из-за сокращения объема речного стока в бассейне Дон ухудшились условия для проходных и полупроходных видов рыб — повлиял значительный рост солености Азовского моря до 15%.
«Поэтому под угрозу утраты промыслового значения, помимо судака и тарани, подпадает лещ», — заявил замруководителя «АзНИИРХ».
По информации Южного научного центра РАН средняя соленость Азовского море до 2007 года составляла 10 промилле, сейчас же она выросла в 1,5 раза в Азовском море и более чем в два раза в Таганрогском заливе.
Напомним, в настоящее время Азовском море является внутренним морем России. Это самое мелкое море в мире. Соленость Азовского моря начала расти с 2007 года, это вызвало изменение видового состава его обитателей — сокращение пресноводных рыб и рост морских, а также резкое увеличение медуз.